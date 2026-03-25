Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bölgesel gelişmeler karşısında Türkiye ile KKTC’nin dayanışma içinde hareket etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye’nin güçlü duruşuyla güvenli ve huzurlu olduğunu belirtirken, Akar da Kıbrıs Türk halkının güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Öztürkler, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Öztürkler ile Akar basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ile TBMM Milli Savunma Komitesi üyeleri de katıldı.

- Akar: “Uçaklar ve savunma unsurları gerekli yerlerini aldı”

Basın toplantısında ilk olarak söz alan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, dünden beri KKTC’de çeşitli temaslarda bulunduklarını belirterek, ülkedeki gelişmeleri memnuniyetle izlediklerini söyledi. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binaları, hastane ve yollar gibi yatırımların kendilerini memnun ettiğini ifade eden Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğinin açık olduğunu vurguladı.

Akar, Kıbrıs meselesinin Türkiye Cumhuriyeti için milli dava olduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve selameti için gereken tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edeceğini söyledi; “İster uçak olsun, ister savunma unsurları olsun, hepsi gerekli yerlerini aldı.” dedi.

Akar, 1960 Garanti ve İttifak Antlaşmaları’na işaret ederek, 1963’te yaşanan olayların ardından 1974 Barış Harekatı’yla adada her iki halk için güvenli ortamın sağlandığını dile getirdi.

2004 Annan Planı sürecinde ve 2017 Crans-Montana görüşmelerinde, Türk tarafının gerekli iradeyi gösterdiğini, ancak karşılık bulamadığını söyleyen Akar, gelinen noktada federasyon olasılığının tükendiğini, eşit egemen iki devletli çözümün artık daha açık biçimde görüldüğünü kaydetti. Akar, bu konuda da gerekli tedbirlerin alınmasını beklediklerini belirtti.

- “Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yok”

KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformlardaki statüsünün geliştirilmesi için çalıştıklarını da belirten Akar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların haksızlık olduğunu söyledi ve kaldırılması için girişimlerin süreceğini kaydetti.

Akar, Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın, EOKA’ya ilişkin açıklamalarını da eleştirdi. Bu açıklamaların tarafsızlıkla bağdaşmadığını söyleyen Akar, “Kıbrıs Türk halkının haklarının gasp edildiğini görmeyen ve bir terör örgütünün hak ve hukukunu savunan” ifadeleri şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

KKTC’nin tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim ve turizm alanlarında daha da güçleneceğine inanç belirten Akar, “Birlikte olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız engel yok.” dedi.

- Öztürkler: “Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin güçlü duruşu ve vizyonu sayesinde güvende”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, böylesi bir hassas dönemde TBMM Milli Savunma Komitesi’nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyledi ve Katar’da hayatını kaybeden pilot ile ASELSAN çalışanları için başsağlığı dileğinde bulundu.

Orta Doğu’nun ateş çemberine döndüğünü kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye’nin güçlü duruşu ve stratejik vizyonu sayesinde güvenli ve huzurlu olduğunu söyledi. Öztürkler, bu güven ve huzurun Türkiye ile birlikte süreceğini belirtti.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz ve kopmaz olduğunu vurgulayan Öztürkler, bu bağların ortak tarih, kültür, manevi değerler ve ortak mücadeleye dayandığını ve buna sahip çıkacaklarını ifade etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderliğinin, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığına yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Öztürkler, Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinin adadaki varlığının tartışma konusu olmadığını vurguladı.

Öztürkler, Rum tarafının son günlerde yaptığı askeri anlaşmalar ve silahlanma adımlarını da eleştirerek, adanın silah deposu haline getirildiği söyledi.

GKRY’nin NATO üyeliğine ilişkin söylemlerini “boş bir heves” olarak niteleyen Öztürkler, Türkiye ordusunun NATO’nun en güçlü ordularından biri olduğuna dikkat çekti.

- “Bugün yapılan tüm yatırımlar, tüm savunma sistemleri bu ruhun yansıması”

Kıbrıs Türk halkının geçmişte çok ciddi acılar çektiğini, bu acıların ve verilen mücadelenin unutulmayacağını belirten Öztürkler, Mehmetçik ile Mücahit’in mücadelesini saygıyla selamladığını söyledi, KKTC ve Türkiye bayraklarının gururla dalgalanmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasında eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, bilişimden diğer alanlara kadar birçok projeye imza atıldığını söyleyen Öztürkler, içinde bulunulan Cumhuriyet Meclisi binasının da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs Türk halkı bu yolları hiçbir zaman yalnız yürümedi, yalnız yürümeyecek.” ve “Kıbrıs davası söz konusuysa ismimiz farklı olabilir ama hepimizin soy ismi KKTC’dir.” sözlerini anımsatan Öztürkler, “Bugün yapılan tüm yatırımlarda, ortaya konulan tüm vizyonlarda adamıza gelen F-16 savaş uçaklarında, kurulan hava savunma sistemlerinde işte hep bu ruhun yansıması vardır.” dedi.

- Akar, soruları yanıtladı… “Türkiye barıştan ve huzurdan yanadır. Biz savaşçı değiliz. Bizim görevimiz caydırıcılık”

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 1960 antlaşmaları çerçevesinde garantörlük statüsünün tartışma konusu olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Akar, orada diğer ülkelerle atılan riskli adımların anlaşmalar çerçevesinde değerlendirilmesi, anlaşmalara aykırı işlemlerden dönülmesi gerektiğini belirtti. Akar, “uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri” vurgusu yaptı.

İran’daki gelişmelerin ardından Kıbrıs’ın yeni bir cepheye dönüşüp, dönüşmeyeceğine ilişkin soruya karşılık Akar, Türkiye’nin gerekli tüm tedbirleri aldığını, Mehmetçiğin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu söyledi.

Karpaz’da görülen askeri konvoylar ve askeri hareketlilikle ilgili soru üzerine de Akar, savunma ve güvenlik meselesinin takip ve tedbir meselesi olduğunu belirtti. Akar, taktik düzeyinde hareketliliklerin olabileceğini söyleyerek, “Ancak Türkiye barıştan ve huzurdan yanadır. Biz savaşçı değiliz. Bizim görevimiz caydırıcılık.” dedi.

Akar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege’de hiçbir şekilde haklarını çiğnetmediğini ve çiğnetmeyeceğini de vurguladı.