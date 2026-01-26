Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, tarafına yöneltilen iddiaların, mesnetsiz ve karalayıcı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Öztürkler, devlette görev yaptığı sürede hiçbir üniversite rektörü ya da sorumlusuyla hak edilmemiş bir diplomanın veya vatandaşlığın verilmesiyle ilgili bir teması, telkini ve telefon görüşmesi olmadığını vurguladı.

Öztürkler, yazılı açıklamasında bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yaşanan diploma iddialarıyla ilgili mahkeme sürecinde, şahsına dair ortaya atılan iddialar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek istediğini belirtti.

Ziya Öztürkler, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bilinmesi gerekir ki; üniversitenin ortağı Serdal Gündüz’ün ifadesinde yer alan ve tarafıma yönelttiği iddialar, mesnetsiz, karalayıcı ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Devlette görev yaptığım süre boyunca hiç bir üniversite rektörü ya da sorumlusu ile hak edilmemiş bir diplomanın veya vatandaşlığın verilmesi ile ilgili bir temasım, bir telkinim ve de telefon görüşmem olmamıştır.”