Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt’un sosyal konut projeleri sayesinde ekonomik ve sosyal bir dönüşüm sürecine girdiğini vurguladı. Yıllarca müzakere masalarında tartışma konusu olan Güzelyurt’un, Kıbrıs Türk tarafının kararlı iradesi sayesinde müzakere gündeminden çıkarıldığını hatırlatan Öztürkler, Başbakan Üstel ve hükümetin büyük destekleriyle yapılan yatırımlarla güçlü bir geleceğe hazırlandığını ifade etti.

Öztürkler, bölgede gerçekleştirilen yatırımlara ve projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal konut projelerinin, bölgenin kalkınması ve vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması için atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Öztürkler, devletin bu projeler kapsamında arsa temini ve altyapı kolaylıkları gibi çok sayıda desteği hayata geçirdiğini söyledi. Bu yatırımların bireysel yaşam standartlarını yükseltmekle kalmayıp, ekonomik büyümeyi de destekleyeceğini dile getirdi.

Ayrıca, 2022 yılında İçişleri Bakanlığı döneminde yapılan düzenlemelerin sosyal konut projelerinin finansmanına büyük katkı sağladığını belirten Öztürkler, “O dönemde yabancıların taşınmaz mallarından alınan vergi yüzde 6’dan yüzde 12’ye çıkarıldı ve elde edilen gelirlerin yüzde 3’ü Taşınmaz Mal Komisyonu’na, yüzde 3’ü ise sosyal konut projelerine aktarıldı. Daha fazla vatandaşımızın ev sahibi olmasına olanak tanıyan bu düzenleme, sosyal konut projelerinin sürdürülebilirliğini artırdı” ifadelerini kullandı. Öztürkler, bölge milletvekili olarak bu projeye katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Öztürkler, Güzelyurt’un sosyal konut projelerine ek olarak yol projeleri, su temini gibi büyük yatırımlarla da kalkındığını belirtti. “Asrın Projesi” olarak bilinen su temini çalışmaları ile toprağın suyla buluştuğunu ifade eden Öztürkler, bu sayede başta narenciye olmak üzere tarımsal faaliyetlerde ciddi bir artış sağlandığını vurguladı. İhalesi tamamlanan 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunun da narenciye sektörüne ivme kazandıracağını dile getirdi.

Bölgeye yapılan devlet hastanesinin tamamlanmasıyla sağlık hizmetlerinde büyük bir rahatlama sağlanacağını söyleyen Öztürkler, Cengiz Topel Hastanesi’nin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Bu projelerin, bölgenin sağlık altyapısını daha güçlü hale getireceğini ifade etti.

Sosyal konut projelerinin, Güzelyurt’un stratejik ve sosyal önemini artırdığını vurgulayan Öztürkler, bu yatırımlar sayesinde bölge halkının yaşam standartlarının yükseldiğini ve ekonomik rahatlama sağlandığını ifade etti. Öztürkler, “Güzelyurt’un kalkınma vizyonu yeniden şekilleniyor ve geleceğe yönelik umutlar her geçen gün güçleniyor” diyerek sözlerini tamamladı.