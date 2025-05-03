Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nin yeni binasının yalnızca bir çalışma alanı değil; halkın iradesinin tecelli ettiği, demokrasinin kalbi olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binalarının yer aldığı KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi, bugün düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, törendeki konuşmasında, “Bugün burada, KKTC tarihinde fevkalade anlamlı bir günü hep birlikte idrak ederken, teşrifleriyle bizleri onurlandıran başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi, değerli mevkidaşım TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, Anavatan’dan gelip, bu tarihi günde bizleri yalnız bırakmayarak coşkumuza ortak olan tüm kıymetli konuklarımızı saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.

- “İki önemli yapının açılışını büyük bir gurur ve sevinçle gerçekleştiriyoruz”

Öztürkler, bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin demokratik iradesini ve devlet yapısını daha da güçlendireceğini belirttiği iki önemli yapının, Cumhurbaşkanlığı yeni hizmet binası ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binasının açılışını "büyük bir gurur ve sevinçle" gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

“Bugün, tarihi bir gün… Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dönüm noktalarından biri… Cumhuriyet Meclisi olarak, devletimizin kurumsal hafızasını, demokratik geleneğini ve halkın iradesini temsil eden yapının artık daha modern, çağdaş ve kalıcı bir yerleşkeye taşındığı bu anlamlı gün, bizler için tam anlamıyla bir gurur vesilesidir.” diyen Öztürkler, bugün sadece bir bina açılışı gerçekleştirmediklerini kaydetti.

Bugün devletin kurumsallaşma sürecinde "tarihi bir adım" attıklarını belirten Öztürkler, şöyle devam etti:

“Egemenliğimizin, demokrasimizin ve halkımıza karşı sorumluluğumuzun sembolü olan yeni hizmet binamızda kararlılık ve umut dolu bir geleceğin tohumlarını ekiyoruz. Yeni hizmet binamız bu itibarla halk iradesinin ve devletimizin kurumsal gücünün yegane simgesi olacaktır. Malumunuzdur ki, Cumhuriyet Meclisimiz, halkımızın iradesini taşıyan en yüce makamdır. Bu irade, uzun yıllar boyunca Lefkoşa’nın kalbinde, mütevazı bir binada hayat bulmuştur. Aynı zamanda Cumhuriyetin de ilan edildiği tarihi meclis binası çatısı altında alınan kararlar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine, varoluş azmine ve egemenlik kararlılığına yıllarca yön vermiştir. Hür ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanından bugüne, o mirasa sahip çıktık ve artık mirasımızı her anlamda daha güçlü temeller üzerine inşa edilen bu muazzam yerleşkeye taşıyoruz. Bu vesileyle, geçmişten bugüne devletimizin kurumsallaşması için emek veren Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, önceki dönem meclis başkanlarımızı, başkan yardımcılarımızı, milletvekillerimizi saygıyla anıyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler, vefat edenlere ise Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum.”

- “Cumhuriyet Meclisi, demokrasimizin kalbi olacak”

Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi’nin sadece fiziki yapılardan ibaret olmayıp, halka olan hizmet aşkının, devlete duyduğu saygının ve geleceğe olan inancımızın somut bir yansıması olacağını dile getirdi.

“Anavatınımızın teveccühleriyle inşa edilen yeni hizmet binamızın her bir köşesi, büyük emeklerle alın teri dökülerek, temel atıldığı günden bugüne bu muazzam nihai haline gelmiştir.” şeklinde konuşan Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nin yeni binasının yalnızca bir çalışma alanı değil; halkın iradesinin tecelli ettiği, demokrasinin kalbi olacağını ifade etti.

Meclis bünyesinde görevli üst düzey yöneticiler ve tüm personelin, meclis faaliyetlerinin düzenli, verimli ve saygın bir şekilde sürdürülmesinde vazgeçilmez bir rol oynadığını kaydeden Öztürkler, “Yeni binamız, hepimizin daha iyi koşullarda, daha etkin hizmet sunabilmemiz için inşa edilmiştir. Hep birlikte daha çok çalışarak, şeffaf, katılımcı ve güçlü meclis geleneğini bu yeni binada daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni çalışma ortamımız bu manada hepimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

- “Yeni hizmet binası, daha çağdaş bir kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlayacak”

Öztürkler, bu eserin hayata geçmesine önderlik eden başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sürece büyük emek verip katkılarını esirgemeyen tüm ilgili paydaşlara ve tüm Türk halkına şükranlarını sundu. Öztürkler, "devletin özgül ağırlığının bir tezahürü mahiyetindeki yeni hizmet binasının KKTC’nin kurumsal yapısını daha da güçlü kılarak, halka daha etkin, daha erişilebilir ve daha çağdaş bir kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağını" belirtti.

Meclisin ve Cumhurbaşkanlığının daha güçlü şekilde temsiliyet kabiliyeti kazandığını belirttiği bu yeni merkezin, aynı zamanda halka daha yakın, daha şeffaf bir iletişimin kapılarını açacağını ve KKTC’nin uluslararası platformdaki duruşuna da ayrı bir saygınlık katacağını dile getiren Öztürkler, “Tam da bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM toplantılarında yapmış olduğu çağrıların ne derece anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha vurgular, zatıdevletlerine değerli katkılarından dolayı en derin minnet ve şükranlarımı sunarım.” dedi.

Bu yapıların sadece bugünün değil, yarının çocuklarına, gençlerine, geleceğin yöneticilerine miras kalacağını kaydeden Öztürkler, şöyle devam etti:

“Bu mirasta sizlerin atmış olduğu imza ilelebet yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz ve koparılmaz bağlar vardır. Bu bağların sarsılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılının, KKTC’nin de yüzyılının olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Birliğimiz dirliğimiz daim olsun. Bu tarihi binalar herkese hayırlı olsun.”