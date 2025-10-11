Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, gazilerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bugün bu topraklarda, bu bayraklar altında yaşıyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Güzelyurt Şubesi’ni ziyaret ederek, gazilerle bir araya geldi.

Ziyarette Öztürkler’e Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da eşlik etti.

Gazilerle sohbet eden Öztürkler, sorunları dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi.

Gazilerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, “Bugün bu topraklarda, bu bayraklar altında yaşıyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Güzelyurt’un stratejik önemine değinen Öztürkler, bölgenin hiçbir şekilde pazarlık konusu olmayacağını belirtti.

Güzelyurt’un verilmeyeceğini vurgulayan Öztürkler, bölgenin kalkınması için yapılan yatırımlara da değindi.

Anadolu’dan gelen suyun Güzelyurt’un tarım ve üretim kapasitesini artırdığını belirten Öztürkler, bölgenin kalite ve verimlilik açısından kalkınmanın merkezi haline geleceğini söyledi. Öztürkler, Kalkanlı’da yapılan Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri Projesi’nin bölgeye önemli katkı koyacağını ifade etti.

Gazze’deki insani krize de değinen Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti. Türkiye’nin uluslararası alanda barış ve istikrar için gösterdiği çabaların önemine dikkat çeken Öztürkler, Gazze halkının yaşadığı zorlukların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı, varılan anlaşmayı selamladı.

Güzelyurt Gaziler Derneği Şube Başkanı Selami Savaş da, derneğin çalışmalarını anlattı gazilerin yaşadıkları sıkıntıları giderilmesi noktasında başkan Öztürkler’den destek talep etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi gerçekleşti.