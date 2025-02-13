Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu gece kutlanacak Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler, mesajında, bugün, af ve mağfiretin kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmet ve bereketin yeryüzüne yayıldığı mübarek Berat Kandili’ni idrak etmenin huzurunu yaşadıklarını kaydetti.

Berat’ın, bireysel arınma için bir vesile olmasının ötesinde, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin de pekiştiği özel bir gece olduğuna dikkat çeken Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

“Bu vesileyle, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin, halkımıza, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve tüm İslam alemine barış, huzur ve refah getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu anlamlı gecede dualarımızın kabul olmasını diler, Berat Kandili’nin hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”



Kaynak: rss