Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt’ta düzenlenen Kahramanmaraş Edeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik alanında kurulan stantları tek tek gezen Öztürkler, halkla sohbet etti, esnaftan alışveriş yaparak yerel üretime destek verdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yaptığı konuşmada KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü kardeşlik bağlarına dikkat çeken Öztürkler, bu bağların tarihsel ve kültürel temeller üzerine kurulu olduğunu belirtti. “Bizler aynı kökten gelen, aynı değerleri paylaşan kardeş halklarız” diyen Öztürkler, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Konuşmasında “Tek millet, iki devletiz” vurgusu yapan Öztürkler, KKTC ile Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dayanışmasının altını çizdi. Bu anlayışın, bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu ifade eden Öztürkler, bu birlikteliğin her platformda kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları altında ilelebet yaşama kararlılığını dile getiren Öztürkler, “Bu bayraklar bizim bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve onurumuzun simgesidir. Bu değerler uğruna mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’taki diplomatik temasları sonrası yaptığı açıklamalara tam destek verdiklerini belirten Öztürkler, iki devletli çözüm modelinin Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacak en gerçekçi yol olduğunu söyledi. Öztürkler, “Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, halkımızın iradesini yansıtmaktadır” dedi.

Rum Lider Nikos Hristodulidis’in önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelttiği eleştirilere değinen Öztürkler, ithamları aynen kendisine iade ettiklerini belirtti. Öztürkler, “Gerçekleri çarpıtarak siyasi kazanç elde etmeye çalışmak, çözüm sürecine zarar verir” dedi.

Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Ziya Öztürkler, festivalin halkın birlik ve beraberliğini pekiştirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. “Bu güzel buluşmanın halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.