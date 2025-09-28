27.09.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Sema İKİNÇ (K-31) yönetimindeki YY 844 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete aracının çarpıp bir takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sema İKİNÇ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.