Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerde 2 bin 400 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 26’sı alkollü sürüşten olmak üzere 382 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

69 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı.

Raporlanan trafik suçları şu şekilde açıklandı:

“130 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5 sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 18 sigortasız araç kullanmak, 10 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 37 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8 muayenesiz araç kullanmak, 15 kamu taşıma işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 21 seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1 tehlikeli sürüş yapmak, 3 trafik ışıklarına uymamak ve 102 diğer trafik suçları”