28.09.2025 tarihinde, saat 01:10 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde Makenzi Plajı Mevkiinde, Emir GÜRSEL (E-22) yönetimindeki LM 225 plakalı salon araç ile Granel Çemberi istikametinden Long Beach Çemberi istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yaya geçidi olmayan bir yerden yolu güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde geçmekte olan İskele’de sakin yaya Hasan Emin OSMAN (E-32)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hasan Emin OSMAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. LM 225 plakalı araç sürücüsü Emir GÜRSEL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.