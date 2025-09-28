Polis 16 yaşındaki Ayşe Hayat Yazar’ın kayıp olduğunu belirtti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dünden beri haber alınamayan Ayşe Hayat Yazar aranıyor.

- 41 yaşındaki Behçetoğlu ve 20 yaşındaki Canseven yaşamını yitirdi

Kumyalı’da sakin Mustafa Behçetoğlu (E-41) bugün sabah 02.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek, soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Gazimağusa’da sakin Keziban Mine Canseven (K-20), çarşamba günü yaşamına son vermeye teşebbüs etmesinin ardından tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

- Lefkoşa’da restoranda çıkan kavgada darp ve kasti hasar

Lefkoşa’da bugün 00.10 sıralarında bir restoranda çıkan tartışma sonucu, restoranda müşteri olarak bulunan M.G. (E-39) 70 miligram, C.H. (K-35) ise 198 miligram alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, H.B.’yi (E-38) yüzüne ve başına vurarak ciddi şekilde darp etti.

Söz konusu şahıslar, ayrıca iki şişe alkollü içkiyi yere atıp kırdı ve bağırarak rahatsızlık yarattı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

- İskele’de köpek kavgası… Bir tutuklu

İskele Yusuf Ağa Sokak’ta, dün saat 09.00 sıralarında F.Ö. (E-42) sorumluluğunda bulunan ruhsatsız çin aslanı cinsi köpeği gezdirirken, S.K.S.’nin (K-45) başıboş golden cinsi köpeği tarafından ısırıldığı gerekçesiyle evin bahçesine izinsiz girerek paspas değneğiyle köpeğe vurdu, paspas kovasını yere atarak kırdı ve ev sahibine küfür etti.

F.Ö. tutuklanırken, S.K.S. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Girne’de kapatma saatine uymayan işletme sahibine yasal işlem başlatıldı

Girne’de bugün eğlence mekanlarına yönelik polis denetiminde bir barın işletme kapatma saatine uymayarak faaliyette bulunduğu tespit edildi.

İşletmeci aleyhinde yasal işlem başlatıldı.