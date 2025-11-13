Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, 2026 Yılı Merkezi Devlet Yönetim Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclise, ilgili kurumlara ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Öztürkler, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın Komite’de görüşülmeye başlamasının açılışında konuştu.

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın, 2027 ve 2028 yıllarını da kapsayacak şekilde üç yıllık bütçe anlayışı çerçevesinde hazırlandığını anlatan Öztürkler, bütçenin Komite’de 10 gün süresince görüşüleceğini, ardından Genel Kurul’a havale edileceğini belirtti.

Bütçe görüşmelerinin içtüzük kurallarına bağlı olarak yapılmasını isteyen Öztürkler, “Unutulmamalıdır ki Devletimiz, kurumlarımız ve halkımız, bir an önce bütçenin hayata geçmesini beklemektedir. Bu doğrultuda sizlerin katkısı, Meclis Başkanlığı olarak bizim için çok değerlidir. Bu vesile ile herkese Meclis çalışmalarında gösterdiği dikkat, çaba ve olgunluk için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Öztürkler, şunları kaydetti:

“Dünyanın her bölgesinde büyük krizlerin, çatışmaların, gerilimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiği bu günlerde; özellikle bulunduğumuz bölgesel ve küresel şartlar, yaşanan savaşların, çözülerek yerini kalıcı barış ve kardeşliği bırakacak adımların atılmasını diliyorum. Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin bölgede sağladığı barış, huzur ve güvenlik çabaları, bizler için de çok önemli bir yaşamsal destektir."

Gazze’de yaşanan ve ateşkes kararına rağmen İsrail’in sürdürdüğü soykırımı kınayan Öztürkler, Filistin halkının verdiği insanlık onuruna sahip çıkma mücadelesini desteklediklerini söyledi.

"Kıbrıs Türk Halkının Meclisteki vekilleri adına dış politikamızı, devletimizin tüm organları ile birlikte sürdürmeye, özellikle Cumhuriyet Meclisinde kurulan dostluk gruplarıyla temaslarda bulunmak, ayrıca uluslararası asamblelerdeki, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Avrupa Parlamentosu (AP) ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantılarına fiilen katılarak, Kıbrıs Türk Halkının sesini dile getirmeye devam etmekteyiz." diyen Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi'nin, Kıbrıs Türk Halkının verdiği görevleri, layıkıyla yerine getirmek için var gücü ile çalıştığını vurguladı.

Öztürkler, 2026 yılı bütçelerinin Meclis'e, ilgili kurumlara, ülkeye hayırlı olmasını dileyerek ve katkı koyanlara teşekkür de etti.