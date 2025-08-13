Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, KOOP-SEN’in eylemine destek vererek, yaşanan tüm aksaklıkların, “Yönetsel zafiyetin ötesinde, Kıbrıs Türk toplumunun öz kurumlarına bir ihanet olduğunu” iddia etti.

Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, Koop Süt, Zirai Levazım ve Binboğa'da yaşananların, “Yönetsel beceriksizlik” ya da “Liyakatsizlikle” açıklanamayacağını savundu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Koop Süt, Binboğa, Zirai Levazım, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve daha birçok kurumun hiçbir siyasetçinin ya da siyasal zümrenin malı olmadığını belirten Özkunt, “Buraları sadece halkındır. Ne maaşlarını ödemediğiniz emekçileri yıldırabilirsiniz ne de bizleri. Kurumlarımıza sahip çıkacağız. Hiçbirini size kurban vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.