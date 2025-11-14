Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, 19 Ekim’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte “Kıbrıs Türk halkının gasp edilen iradesini geri aldığını” savunarak, “Mevcut hükümet için halk kırmızı kartı gösterdi” dedi.

Özkunt, “2026 yılının ilk yarısında bir erken seçim kaçınılmaz olacak. 19 Ekim’de verilen mesaj genel seçimlere de yansıyacak ve ilk genel seçimde büyük bir değişim, dönüşüm yaşayacağız.” ifadesini kullandı.

TDP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Özkunt, Kuzey Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda bazı değerlendirmelerde bulundu.

- “Olası bir hükümet değişikliğinde yolsuzluk dosyaları yargıya taşınacak”

Özkunt, ülkede son yıllarda yolsuzluk ve hukuksuzluk düzeninin, toplumun her kesiminde görüldüğünü savunarak, “Merkezi İhale Komisyonu Başkanı’nın tutuklanmasıyla gündeme gelen son olayın, tablonun sadece küçük bir yansıması” olduğunu savundu.

“Ülkede diploma sahtekârlığı, kara para ve kumar düzeni olduğunu, tetikçilerin ülkeye rahatça girip çıktığını” ileri süren Özkunt, toplumun “ciddi bir güvenlik kaygısı” yaşadığını söyledi. Özkunt, “Bu tablonun sorumlusunun yürürlükteki siyaset ve sağ zihniyetteki hükümetler” olduğunu ileri sürdü.

Özkunt, olası bir hükümet değişikliğinde, yolsuzluk dosyalarının yargıya taşınacağı kaydetti.

-Erken seçim… “2026 yılının ilk yarısında sandık kaçınılmaz”

Nevzat Özkunt, “Toplumun 19 Ekim’de sandığa yansıttığı irade, sadece cumhurbaşkanını seçmekle sınırlı değil; aynı zamanda mevcut iktidara verilen açık bir uyarı niteliğinde.” ifadesini kullandı.

Özkunt, hükümetin bu mesajı okumaktan uzak olduğunu savunarak, “Sanki hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmeye çalıştıklarını” söyledi.

“Halkın son dört–beş yıllık süreçte hem Cumhurbaşkanlığı makamında izlenen iki devletlilik siyaseti hem de hükümetin yönetim anlayışı nedeniyle büyük zarar gördüğünü” savunan Özkunt, seçim sonuçlarına ilişkin “Toplumumuz bu seçimde oy verirken iktidara da kırmızı kart göstermiştir.” dedi.

2026 yılı içinde bir erken genel seçimin “kaçınılmaz” olduğu görüşünü dile getiren Özkunt, “2026 yılının ilk yarısında bir erken seçim kaçınılmaz olacak. 19 Ekim’de verilen mesaj genel seçimlere de yansıyacak ve ilk genel seçimde büyük bir değişim, dönüşüm yaşayacağız.” dedi

Özkunt, “Erken seçimle birlikte yeni dönemin; adaletin, hukukun ve vicdanın esas olacağı bir dönem” olacağını söyleyerek, halkı iradesine sahip çıkmaya davet etti.

“TDP’nin geçmişi, şaibeden uzak yönetim yapısı, kısa da olsa hükümet deneyimleri ve şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışı içindeki dürüst belediye yönetimlerinin ortada olduğunu” anlatan Özkunt, “Burada merkezi yönetimde olmayan şaibeden uzak, hizmet odaklı, toplumcu bir yapıdan söz ediyoruz.” dedi. Özkunt, LTB’de önce Mustafa Akıncı’nın 14 yıllık, ardından da Mehmet Harmancı’nın üçüncü dönemine giren başkanlığını örnek gösterdi.

-“Bu dönemde TDP’ye ciddi ihtiyaç var”

Özkunt, mevcut siyasi ve ekonomik koşullarda TDP’ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu savunarak, “TDP hem mecliste hem yönetimde güçlü bir şekilde yer alacaktır.” dedi.

Özkunt, TDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, ülke için fedakârlık yaptığını, hiçbir karşılık beklemeden iş birliğine gittiğini, bunun toplumda geniş takdir gördüğünü yineledi.

Genel seçimler için gündemde herhangi bir resmi ittifak çalışması olmadığını, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın ittifaklara kapalı olduğunu belirten Özkunt, TDP’nin güçlü bir aday listesi oluşturacağını söyledi.