Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, hiçbir hükümetin asgari ücretlinin "yüzünü güldürmediğini", sorunun kaynağının sermaye yanlısı politikalar olduğunu savundu.

Özkızan parti adına yaptığı açıklamada, asgari ücret artışlarının yıllardır hayat pahalılığının altında tutulduğunu, bunun tek tek hükümetlerin tercihi değil, ülkenin ultra zenginleri tarafından dayatılan genel bir sermaye politikası olduğunu ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu’nun somut çözüm önerilerini sıralayan Özkızan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmeli, asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlenmeli ve her iki ayda bir hayat pahalılığı oranında artırılmalıdır” dedi.

Özkızan, “Eğer bir parti halk yanlısı politikayı savunmuyorsa, halkı kandırıyor demektir. Büyük muhalif söylemler, hükümeti eleştiren nutuklar tek başına anlamlı değildir. Somut çözüm önerisi sunmayan, ‘bize oy verin, sonra düzeltiriz’ diyen anlayış halkı oyalamaktadır” ifadelerini kullandı.

Sorunun ve çözümün "açık olduğunu" kaydeden Özkızan, halka çağrıda bulunarak, “Desteklediğiniz siyasi partilere sorun: ‘Asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlensin mi?’ Evet mi, hayır mı? Cevap nettir. Taraflar da nettir” dedi.