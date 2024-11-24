ÖZGE BEYATLI TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖGRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLARIM

Ergün Yahat

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile UBP Güzelyurt İlçe Kadın Kolları ile İlçe Başkanı Mutlu Atasayan ve İdare Amiri Mustafa Rüstemoğlu ile birlikte 5 okulumuza ziyarette bulunarak öğretmenlerin gününü kutladık Özge Beyatlı Öğretmenlik sadece bir meslek değil sevgi ve fedakarlık işidir.

Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızın yaşamlarına dokunarak hayallerini gerçekleştirmede yol gösteren sizler aynı zamanda toplumun geleceğini inşa eden bir mesleği icra ediyorsunuz.

Baş Öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmendir, insan yetiştiren, onları yüksek medeniyet derecesine ulaştıran.

Öğretmen, silahla, kurşunla değil, ilimle, irfanla milletlerin kurtarıcısıdır.” Bizler eğitimin gücüne inanan bireyler olarak her zaman sizin yanınızda olarak sizlere destek olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlarız…