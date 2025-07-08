Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis komitesinden geçirilen “Atık kredilerle ilgili af” içeren düzenleme konusunda Cumhuriyet Meclisi ve Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) bazı sorulara yanıt vermesini istedi.

Özersay, yazılı açıklamasında CTP’li bir milletvekilinin Meclis komitesinde ses kaydının durdurulmasını ve tutanak tutulmamasını talep ettiğini iddia ederek, Merkez Bankası Başkanı’nın yeniden kayıt açılmasını isteyerek, yapılan düzenlemenin teknik olarak bir af olduğunu komite üyelerine açıkça söylediğini ileri sürdü.

Buna rağmen hükümetle muhalefetin geçici maddeyi oybirliğiyle kabul ettiğini belirten Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’ndan gelen tasarıda böyle bir geçici madde bulunmadığını da savundu.

Kudret Özersay, ses kaydının kapalı olduğu bölümde bu maddenin kimler tarafından savunulduğunu, neden tutanak tutulmadığını ve Meclis kayıtlarının neden durdurulduğunu sordu.

Koop Süt ve Zirai Levazım’a usulsüz kredi verildiğini, iddia eden Özersay, söz konusu kredilerin hukuki takibe alındığını, polisin bu konuda soruşturma başlattığını da söyledi.

Özersay, “Eğer siz geçici maddeyle bu kredileri yasal sayarsanız, polis soruşturması da anlamını yitirir!” diyerek, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını da ifade etti.