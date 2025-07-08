Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Necati Özsoy başkanlığında yapılan toplantıda görev dağılımı yapıldı ve yeni dönemdeki sorumluluklar belirlendi. Toplantıda, ileriki süreçte yapılması planlanan projeler ve etkinlikler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

“Başkan Necati Özsoy, Asbaşkan Ahmet Özyaşar, Genel Sekreter Nazım Burgul, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özsoy, Mali İşler Sorumlusu Hasan Küçük, Dış İlişkiler Sorumlusu Hüseyin Köprülü, Tesisler Sorumlusu Necati Külahlılar, Sosyal İşler Sorumlusu Hüseyin Evliya, Eğitim Sorumlusu Serkan Soyalan, Sportif İşler Sorumlusu Uğur Kaptanoğlu, Üye Sorumlusu Ali Yöney.”