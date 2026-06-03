Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, KKTC A Milli Futbol Takımı’na bu akşam oynayacakları Kanton Ticino maçında başarılar diledi.

Özdenefe, “Sahadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inanıyorum” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, KKTC A Milli Futbol Takımı’nın İtalya’da düzenlenen CONIFA Avrupa Şampiyonası’na katılımı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdenefe mesajında, Kıbrıslı Türk gençliği için bu tür organizasyonların son derece kıymetli olduğuna dikkat çekerek, “CONIFA Avrupa Şampiyonası, gençlerimiz için önemli bir moral kaynağıdır. Bu turnuva, bir rekabet ortamının yanı sıra; gençlerimizin varlığını ve yeteneklerini duyurabildiği anlamlı bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Sporun evrensel değerine de vurgu yapan Özdenefe, “Spor; dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunu taşıyan en güçlü alanlardan biridir. Bu ruhun sahaya yansıması, farklı halklar arasında köprüler kurulmasına katkı sağlamaktadır” dedi.

Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların artırılmasının önemine işaret eden Özdenefe, bu tür organizasyonların Kıbrıslı Türk gençlerin özgüvenini pekiştirdiğini ve başarılarının görünür olmasına katkı sağladığını belirtti.

Mesajında Milli Takım kafilesine de seslenen Özdenefe, “Başta futbolcularımız olmak üzere teknik heyetimizi ve yöneticilerimizi yürekten kutluyor, bu önemli turnuvada bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.