Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, eşi Tijen Özçınar ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün Belediye sınırlarına bağlı okulları ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, öğretmenlerin çocukların yetişmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Özçınar, özveri ile ülkeye pırıl pırıl insanlar yetiştiren, eğitim döneminin her kademesinde, öğrencilere birey olma aşamasında katkı sunan öğretmenlerin “24 Kasım Öğretmenler Günü'nü” kutladı.

Öğretmenlerle eğitim ve güncel konularla ilgili fikir alışverişinde bulunan Özçınar, tüm öğretmenlere iletilmek üzere okul müdürlerine günün anlam ve önemini belirten bir tebrik yazısı ve birer anı hediyesi takdim etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, okul ziyaretlerine 25 Kasım 2024 Pazartesi de devam edecek.