K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, gerçek engelin sevgi, anlayış ve birlikte hareket etme duygusunun eksikliği olduğunu vurguladı.

Özçınar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, toplumda farkındalık oluşturmak, duyarlılığı artırmak ve engelli bireylerin yaşamlarına dair önemli konuları gündeme taşımak açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Bu özel gün, hepimize sorumluluklarımızı yeniden hatırlatan güçlü bir çağrıdır.” dedi.

Engelli vatandaşların karşılaştığı güçlükleri en aza indirmek, onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve herkesle eşit koşullarda, özgür bir şekilde yaşayabilecekleri bir toplum oluşturmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirten Özçınar, “Onların sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel tüm alanlarda tam ve etkin katılımını sağlamak, insan haklarına saygının da en somut göstergelerinden biridir.” dedi.

Özçınar şöyle devam etti;

“Bizler, yerel yönetimler olarak bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyor; çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız, engelleri ortadan kaldıran, kapsayıcı ve yaşamın her anında eşit fırsatlar sunan bir düzen inşa etmektir.

Hep birlikte empati kurarak, anlayışı büyüterek ve dayanışmayı güçlendirerek, engelleri aşabileceğimize inanıyoruz. Unutmamalıyız ki, gerçek engel; sevgi, anlayış ve birlikte hareket etme duygusunun eksikliğidir.

Gelin, daha duyarlı, daha kapsayıcı ve daha adil bir dünya için hep birlikte çaba gösterelim. Engelleri birlikte aşan bir toplum mümkün. Yeter ki gönülden isteyelim ve el ele verelim.”