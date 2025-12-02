Veteriner Dairesi, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde 20 adet takribi altı yaşında kasaplık erkek ve dişi kuzunun kapalı zarf yöntemiyle satılacağını duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, satışa sunulan hayvanların ilgili çiftlikte görülebileceği ve taban fiyatlarının 300 TL/kg olarak belirlendiği kaydedildi.



Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği belirtilen açıklamada, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılabileceği ifade edildi.

İhalenin Perşembe günü saat 11.00’de Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde yapılacağı ifade edilen açıklamada, ihaleyi kazananların en geç aynı gün mesai bitimine kadar hayvanları almak ve yine aynı gün kesim maksatlı mezbahaya sevk etmek zorunluluğu olduğu da belirtildi.



Açıklamada, perşembe günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararının iptal edileceği vurgulandı.