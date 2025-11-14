Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlık uğruna azim ve fedakârlıkla mücadele ettiğini vurguladı.

Özçınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğinin en büyük güvence olduğunu belirterek, Cumhuriyeti koruma ve yüceltme kararlılığını yineledi.

Mesajında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile tüm şehitleri rahmet ve şükranla anan Özçınar, gazilere minnet ve teşekkürlerini sundu.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Özçınar, birlik ve beraberlik içinde özgür, güçlü ve refah dolu bir geleceğe yürüneceğini ifade etti.