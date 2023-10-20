Kıbrıs Türk basınında uzun yıllar görev yapan, Kıbrıs Türk Gazetciler Birliği ve Dış Basın Birliği kurucu ve başkanlarından, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin kurucularından ve ilk başkanı, TMT mensuplarından ve futbol hakemlerinden Özcan Özcanhan için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) lokalinde anma töreni düzenlendi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve KTSYD tarafından düzenlen törene CTP milletvekili Sami Özuslu, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, KTGB Başkanı Emin Akkor, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Özcanhan’ın ailesi, sevenleri, meslektaşları, spor ve gazeteci örgütleri temsilci ile üyeleri katıldı.

-Özsoy

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy törende yaptığı konuşmada, Özcanhan’ın sadece spor yazarları için değil tüm cemiyet için önemli bir isim olduğunu ifade etti. Özcanhan’ın milli mücadelede de etkin rol aldığını anımsatan ve kendilerine gazetecilere her zaman cesur olmalarını tembihlediğini belirten Özsoy, kendilerine düşen görevin aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

-Akkor

KTGB Başkanı Emin Akkor törende yaptığı konuşmada, Özcanhan’ın Kıbrıs Türk basınının sesini yurt dışında duyurması adına oynadığı önemli role işaret etti.

Akkor Özcanhan’ın basın örgütlerinin kurumsallaşmasında da önemli rol oynadığını vurguladı.

-Cemal

Özcanhan’ın çalışma arkadaşlarından ve dostlarından Akay Cemal ise konuşmasında Özcanhan’ın çok iyi bir diplomasi muhabiri olduğunu söyledi.

Uzun yıllar birlikte çalıştıkları Özcanhan’ın tepkisel bir karakteri olduğunu, hoşlanmadığı durumlar olduğunda sözünü esirgemediğini anlattı.

Aynı zamanda sert bir hakem olan Özcanhan’ı anlatmanın kolay olmadığını dile getiren Cemal, Kıbrıs Türk basınına ciddi hizmetleri geçmiş olan Özcanhan’ın yeri doldurulamayacak bir boşluk bıraktığını dile getirdi.

-Birinci

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ise Özcanhan’ı “baba yarısı” olarak tanımladı. “Hakkı ödenmez, bana büyük emekleri geçti” diyen Birinci, habercilikle ilgili pek çok şeyi Özcanhan’dan öğrendiğini anlattı.

Birinci, Özcanhan’ın sektördeki diğer bir çok ismin de öğretmeni olduğunu dile getirdi. Özcanhan’ın işine verdiği değeri anlatan Birinci, son gece dahi yazıp öyle yatağa girdiğini anlattı.

-Özuslu

CTP milletvekili, eski KTGB başkanlarından Sami Özuslu da törende yaptığı konuşmada, Özcanhan’la olan anılarını anlattı. Özcanhan’ın basın camiasına bıraktığı nasihatlerden birinin dil bilmenin önemi olduğunu kaydeden Özuslu, gazetecileri bu nasihate uymaya çağırdı.

-Tanpınar

Dış Basın Birliği eski başkanlarından Fevzi Tanpınar ise konuşmasında Özcanhan’ın Dış Basın Birliği kurucularından olduğunu dile getirdi. Özcanhan’ın kendilerine, derneğin dışarı açılması için sürekli telkinde bulunduğunu belirten Tanpınar, Özcanhan’ın her zaman yanlarında olduğunu anlattı.

-Sertoğlu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da konuşmasında Özcanhan’ın kendileri için bir baba gibi olduğunu anlattı. Özcanhan’ın her zaman kendilerine destek olduğunu söyleyen Sertoğlu, belgesel projeleri için kendilerine ulaşanları her zaman mesleğin duayeni olan Özcanhan’a yönlendirdiklerini anlattı.

Özcanhan’ın cenazesi anma töreninin ardından İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.