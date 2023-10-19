Kıbrıs Türk basınında uzun yıllar görev yapan, Dış Basın Birliği kurucularından, TMT mensuplarından ve futbol hakemlerinden Özcan Özcanhan, 86 yaşında hayata veda etti.

Özcanhan'ın cenazesi yarın İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.

1963’e kadar tapuda müfettiş olan Özcan Özcanhan, olaylar başladıktan sonra İngilizce ve Rumca bildiğinden dolayı Enformasyon Dairesi’nde basın yayın memuru oldu. Kuruluşunda yer aldığı BRT’nin Tekke Bahçesi’nde yayın yaptığı günlerde güvenliği sağlamakla görevliyken, İngilizce bilen arkadaşı gelmeyince spikerliğe başlayan Özcanhan, kısa süreliğine gittiği Anamur Radyosu’nda tam 3 yıl görev yaptı. Enformasyon’daki memurluğu 1974 sonrasında da devam eden Özcanhan, terfi alamayınca kamudaki bu görevinden istifa etmişti.

Daha sonraki yılarda aktif gazetecilik yapan Özcanhan, hemen hemen bütün gazetelerde çalıştı. Kıbrıs gazetesinin ve Kıbrıs’ın ilk özel haber ajansının kuruluşunda yer aldı. Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters’in yıllarca Kıbrıs temsilciliğini yaptı.

Özcanhan, KKTC’deki gelmiş geçmiş tüm cumhurbaşkanlarını ve siyasi liderlerin yanı sıra, eski Türkiye Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, eski Rum Yönetimi başkanlarından Yorgo Vasiliu, Glafkos Klerides, Dimitris Hristofyas, Nikos Anastasiadis, Tassos Papadopulos ve eski BM Kıbrıs Daimi Temsilcisi Gustave Feissel gibi birçok isimle röportajlar yaptı. Basın toplantılarında çekinmeden sorduğu sorularla tanındı.

Özcanhan’ın önem verdiği bir diğer kimliği de eski TMT mensubu olmasıydı. 1958’de 21 yaşındayken Çetinkaya’da ettiği yeminle girdiği TMT’de birçok önemli olaya tanıklık eden Özcan Özcanhan mücahitliğe 1974’e kadar devam etti, birçok sıcak çatışmaya tanık oldu.

Özcanhan, 4 yıl önce 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümünde TAK’a verdiği röportajda 20 Temmuz sabahını, üzerinden yarım asra yakın bir süre geçmesine rağmen o günkü gibi, gurur ve mutlulukla anmış ve “Ne mutlu bana ki 1974 Barış Harekatlarında görev aldım, zaferi yaşadım...” demişti.

Özcanhan, Kıbrıs Türk spor hayatında da unutulmaz izler bıraktı. Futbolculuk hayatı kısa süren Özcanhan, yine de futboldan kopmadı ve çok uzun yıllar hakem olarak görev yaptı. 1960’lı yılların başındaki Çetinkaya-Dinamo Bükreş karşılaşması dahil olmak üzere pek çok unutulmaz maçı yönetti. Bir dönem Türkiye’de de hakem olarak görev yaptı.

Özcanhan, gazetecilik ve hakemlikle ilgili pek çok ödülün de sahibiydi.