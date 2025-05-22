Erenköy Lisesi önünde geçen hafta meydana gelen otobüs kazasından etkilenen öğrenci ve ebeveynlerine psikolojik destek verilmeye başlandı.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Erenköy –Karpaz Belediyesi iş birliğinde Dipkarpaz’da kazada yaralanan ve kazadan olumsuz etkilenen öğrencilere yönelik haftanın iki günü psikolojik destek sağlanacak.

Bu kapsamda, öğrenciler ile bir araya gelerek, sorunlarını dinleyen Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı gençlerin ve ailelerin her zaman yanlarında olup, destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.