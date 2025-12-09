Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, sel felaketinden etkilenen ve evlerinde ikamet edemeyecek durumda olan vatandaşlara konaklama imkanı sağlayacağını duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, “Birliğimize bağlı oteller, zorlayıcı bu süreci bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla, evleri eski haline getirilene dek selden zarar gören vatandaşlarımıza ücretsiz misafir konaklama imkânı sağlayacaktır.” denildi.

Desteğe ihtiyaç duyanların birliğe “05488505862” iletişim numarasından ulaşabileceği kaydedildi.