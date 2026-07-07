05.07.2026 tarihinde, İskele’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan A.B.(E-39)’nin, otelde müşteri olarak bulunan bir şahsın kalmakta olduğu odaya kullanımındaki kart ile girerek, müşteriye ait 4,900 ABD Doları nakit paraları çaldığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklanmış olup, kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.