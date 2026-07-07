06.07.2026 tarihinde, saat 13.40 sıralarında, Gazimağusa’da İlker Kılıç Sokak’ta bulunan Seralar Bölgesinde muhtemelen elektrik panosundan su motorlarına giden kabloların kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde, yaklaşık iki dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile beş adet seraya ait naylonlar, muhtelif bidon ve torbalar içerisinde zirai ilaç ve gübreler, çeşitli ebatlarda sulama hortumları ile elektrik kabloları yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

06.07.2026 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Yeşilköy’de, bir arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu bir şahsa ait yığın halde bulunan takriben dört römork vigo kalemi tamamen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.