Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), ülkede hızla artan çok katlı yapılaşmanın beraberinde getirdiği yangın güvenliği risklerine dikkat çekerek, mevcut tüm çok katlı binaların itfaiye teşkilatının uzman ekipleri tarafından kapsamlı şekilde denetlenmesini talep etti.

İŞAD’dan yapılan açıklamada, olası bir felaketin ardından eksiklikleri konuşmak yerine gerekli tedbirlerin önceden alınmasının devletin, yerel yönetimlerin, ilgili kurumların ve bina sahiplerinin ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.

Çok katlı binalardaki yangın algılama ve ihbar sistemleri, otomatik söndürme sistemleri, yangın merdivenleri, acil durum tahliye planları ve itfaiyenin müdahalesini kolaylaştıracak teknik altyapıların yeterliliğinin doğrudan insan hayatını ilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, denetimlerde belirlenecek eksikliklerin belirli bir takvim içerisinde giderilmesi ve kontrollerin düzenli hale getirilmesi istendi.

- İtfaiyenin güçlendirilmesi ve yasal düzenleme çağrısı

İtfaiye Teşkilatı’nın modern araçlar, yüksek katlara müdahale edebilecek ekipmanlar, çağdaş teknolojiler ve sürekli eğitim programlarıyla güçlendirilmesinin zorunluluk haline geldiği ifade edilen açıklamada, itfaiyenin denetim, yaptırım ve kontrol yetkilerini güçlendirecek yasal düzenlemeler ile günün şartlarına uygun yasa ve tüzüklerin gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Can güvenliğinin hiçbir ekonomik hesapla ertelenemeyeceği belirtilen açıklamada, bir binanın güvenliğinin yalnızca o binada yaşayanları değil, çevresindekileri, çalışanları, müdahale ekiplerini ve tüm toplumu ilgilendirdiği belirtildi.

- “Yangınla mücadelede en büyük başarı,yangın çıkmadan önce alınan önlemlerdir”

İŞAD, yetkili makamları, meslek odalarını, belediyeleri, müteahhitleri ve bina yöneticilerini ortak hareket etmeye davet ederek, “Unutulmamalıdır ki; yangınla mücadelede en büyük başarı, yangın çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce alınan önlemlerdir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, toplumun can ve mal güvenliği adına atılacak adımların takipçisi olunacağı ve bu konuda her türlü katkının sunulmaya devam edileceği kaydedildi.