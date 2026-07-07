06.07.2026 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Sudenur GÜZEL (K-25), yönetimindeki VE 813 plakalı salon aracı ile soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde dikkatsizce sağ şeride geçmeye çalıştığı sırada o esnada sağ şerit içerisinde 117 mlgr alkollü içki tesiri altında aynı istikamette doğru seyreden İbrahim AYUS (E-30) yönetimindeki MN 056 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan MN 056 plakalı araç sürücüsü İbrahim AYUS tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.