Orman Dairesi Müdürlüğü, Boğazköy’deki izinsiz ağaç kesim hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Orman Dairesi Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamasında, bir inşaat alanında bulunan ağaçların Orman Dairesi tarafından izin verilerek kesildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Söz konusu araziye ilişkin Şehir Planlama Dairesi’nin, Orman Dairesi’nden proje hakkında görüş talep ettiği ifade edilerek, “Yapılan inceleme sonucu, arazi içerisinde orman ağaçları ve meyve ağaçları bulunduğu tespit edilmiş olup tarafımızdan görüş hazırlanmıştır” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda, ilgili yazıda proje yapılacak arazide ağaç röleve planı hazırlanması, inşaatla çakışacağı muhtemel ağaçların belirlenmesi, inşaatla çakışacak ağaçlar arasında orman ağacı bulunması halinde dairemize kesim için başvuru yapılması, dairemizin uygun görmesi halinde kesim işleminin Orman Memuru nezaretinde yapılması ve kesilen her ağaç yerine10 adet orman ağacı dikilmesi şartlarının uygulanacağı açıkça belirtilmiştir"

Mal sahibinin bu yönergeleri dikkate almadan izinsiz şekilde ağaç kesimini gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Orman Dairesi’nin izinsiz yapılan kesim hakkında yasal işlemleri başlattığı kaydedildi.