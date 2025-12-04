Mesarya Belediyesi, bölgede yaya ve araç güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Belediye bu kapsamda cadde ve sokaklardaki bordür taşlarında boyama yenileme çalışmaları yapıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yeni yapılan kaldırım projelerinde bordür taşları standartlara uygun şekilde boyanırken, zamanla rengi solmuş alanlarda da boyalar yenilenerek sürücülere daha net uyarı ve yönlendirme sağlanıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte hem trafik güvenliği artırılıyor hem de bölge daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşuyor.

Belediye, çalışmaların çeşitli bölgelerde de devam edeceğini belirtti.