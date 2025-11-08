Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın himayelerinde “Organ Bağışı Hayat Kurtarır 66” isimli belgeselin ilk gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’nin işbirliğinde, BRT çalışanı Damla Çerkezler’in annesi Mediha Çerkezler’e böbreğini bağışlamasını konu alan belgeselin gösterimi, Cumhurbaşkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gösterimde konuşan Nilden Bektaş Erhürman, belgeselin gösterim fikri kendisine geldiğinde heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği ilk projenin son derece anlamlı olduğuna dikkat çeken Nilden Bektaş Erhürman, belgeselde yer alanlara ve emek verenlere teşekkür etti.

Belgeselin “sevgi” temasını barındırdığını belirten Nilden Bektaş Erhürman, belgeselde bir anne ile evladın hayat yolculuğunda birlikte engelleri nasıl aştıklarının anlatıldığını, aynı zamanda tıp bilimi ışığında toplumun organ bağışı konusunda yanlış bildiği doğrularla da yüzleşmesine olanak sağlandığını ifade etti.

Her yıl çok sayıda hastanın organ nakli beklediğine işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, bu süreçte yıprandıklarına dikkat çekti.

Umutları diri tutmanın ve yeşertmenin toplumun elinde olduğunu vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, organ bağışı konusunda hastaların ve yapılacak farklındalık çalışmalarının yanında olacaklarını kaydetti.

-Özkurt

Etkinliğin açılışında konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt da, belgeselin kurum adına büyük anlam taşıdığını belirterek, belgeselin ülke yayıncılığı adına bir ilk olduğunu söyledi.

Damla Çerkezler’in iş arkadaşlarının süreci başından sonuna takip ettiklerine işaret eden Özkurt, Damla’nın bir kahramanlık ve cesaret örneği sergilediğini, medya olarak farkındalığı daha fazla artırmak adına görevler yüklendiklerini vurguladı.

-Çerkezler

Damla Çerkezler ise, ülkede gerçekleşen 66’ncı böbrek nakli olduklarını belirterek, belgeselde emeği geçen iş arkadaşları Ali Sağdıç, Murat Bulut, Veli Kocaismail, Mete Azizoğlu, Özlem Tüylüoğlu ve Mehmet Alasya’yı sahneye davet etti ve teşekkür etti.

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Çıraklı da, ülkede yaklaşık 300 hastanın hemodiyaliz ve periton diyalizi desteği aldığını ve bu hastaların yasam koşullarının oldukça zor olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar da, organ bağışında farkındalık etkinlikleri düzenlemenin, hekimlik mesleği kadar önem arz ettiğini belirterek, basın mensuplarının da organ naklinde farkındalığı artırmak için özveri ile çalıştığını kaydetti.