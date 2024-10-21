DİKO Milletvekili Hristos Orfanidis, Politis gazetesine verdiği söyleşide, gerek Kıbrıs sorunu gerekse iç politika konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e eleştirilerde bulundu.

DİKO Milletvekili Hristos Orfanidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in icraatıyla, kendilerini ortada bıraktığını belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili bir soru üzerine Orfanidis, DİKO’nun kuruluşundan bu yana tezlerini netleştirdiğini Guterres çerçevesinin kabul edilemez olduğunu da açıkça dile getirdiğini, ifade etti.

Egemenlik ve uluslararası varlık unsurlarının garanti altına alınması gerektiğinden söz eden Orfanidis, ne iki ayrı devlet ne de konfederasyonun hiçbir zaman da kabul edilmemesi gerektiğini savundu.

Orfanidis açıklamaları çerçevesinde sınır kapılarının açılmasıyla, otobüsleri Türkiye’ye açtıklarını, garantör güçlerin planlı katılımıyla da Guterres çerçevesinin esasen uygulandığını ve bunun; kendilerini tamamen boyun eğdirmeye götürdüğünü söyledi.

Orfanidis, DİKO’nun hükümette yer almasının, iktidardan faydalandığı için değil - sonuçta hükümete katılımlarının yok denecek kadar az olduğunu- ancak destek yoluyla, en iyi ve en doğru önerileri sunmaya çalıştıklarını ifade etti.