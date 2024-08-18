“ÖNEMLİ OLAN KİŞİLERİN DEĞİL UBP’NİN KAZANMASIDIR”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, ilçe örgütleri seçimlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “kimin kazanıp kimin kaybettiğinin bir önemi yok. Önemli olan UBP’nin kazanmasıdır, bunun için çalışıyoruz” dedi. Taçoy açıklamasında şunları kaydetti:

“Büyük kurultay öncesindeki son viraj olan ilçe örgütlerinin seçimlerini de tamamlamış bulunmaktayız. Bundan sonraki hedefimiz 21 Eylül’deki büyük kurultayımız olacaktır. Geride kalan ilçe örgütü seçimlerinde alınan sonuçları kişisel bazda elbette değerlendireceğiz, öyle de yapmaktayız. Ama sadece bu yönü ile ele almak büyük bir hata olur. Kazanan kazanmıştır, kaybeden de kaybetmiştir. Şunu asla unutmamalıyız ki, kazanlar da kaybedenler de UBP’lidir. Yolumuza hep birlikte devam edeceğiz.

Bu ülkenin UBP’ye çok büyük ihtiyacı vardır. Bu gerçeği göz ardı etmeden hep birlikte yürüyeceğiz. Adaylık nedenlerimden birisi ve hatta en önemlisi olan, kimsenin dışlanmaması gerektiği, bu yönde yapılanların partimize büyük zarar verdiğini hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğim. Kendi içimizde yaptığımız yarışlar hem partimizin hem de ülkemizin demokrasisine doping etkisi yaratmaktadır. Yine öyle olacak. Biz kendi içimizde birlik olacağız. Kimseyi dışlamadan, tam tersine daha da sıkı kenetlenerek iktidar yolumuzu yürüyeceğiz. Ben bu yarışta yer alan herkesi tebrik eder ve en içten duygularımla kucaklarım. Yola hep birlikte devam edeceğiz…

Ve yolun sonunda, İRADE KAZANACAK, UBP KAZANACAK, ÜLKEMİZ KAZANACAK…”