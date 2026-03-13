Ercan Havaalanı’nın turizm otobüs parkındaki bir araçta bu sabah kısa devre sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 sıralarında, park halindeki bir aracın, sağ ön farının elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Aracın plastik aksamları ile motor bölümü yandı, aracın ön cam ve göğüs kısmı ısıdan zarar gördü.

Yangına ilk müdahale Ercan Meydan İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları ise olay yerine intikal eden Polis İtfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

Soruşturma devam ediyor.