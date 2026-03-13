Trafikte “yol verme” konusunda çıkan kavgada, bir kişinin burun kemiği kırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bu sabah 00.10 sıralarında F.A.(E-23), trafikte yol verme konusunda arkadaşı E.B.D.(E-23) ile tartıştığı gerekçesiyle S.Ö.’nün (E-49) aracının önünü kesip durdurdu. E.B.D., S.Ö.’ye küfür ederek yüzüne yumruk ve tekme vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. F.A. tutuklandı; E.B.D. aranıyor.

-Dolandırıcılık…

Vadili’de, sigorta acenteliği yapan H.B.'nin (K-50), 9 ve17 Şubat tarihlerinde dolandırmak kastıyla, kredi kartı sahiplerinin bilgisi dışında temin ettiği kredi kartı bilgilerini kullanıp, sigorta şirketine olan borcunu ödediği ve kartlardan 100 bin TL para çekerek banka ödeme emri düzenlediği tespit edildi. H.B. tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık…

Ercan Havalimanı’nda dün saat 13.00 sıralarında, 166 miligram alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren Y.K.(E-22) tutuklandı.

-Kaçak ikamet…

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen üç kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.