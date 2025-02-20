Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun bugün yeni bir görüşme yapacağı haber verildi.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı'na göre görüşmenin bu sabah saat 11.00’de gerçekleştirileceğini yazan Haravgi gazetesi, Onar ile Menelau arasındaki görüşmenin önümüzdeki ay Cenevre’de gerçekleştirilecek genişletilmiş toplantı ışığındaki görüşmelerin devamı niteliğinde olacağını kaydetti.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise genişletilmiş görüşme konusunda geçen cumartesi günü yaptığı açıklamada BM’den bir bilgilendirme olduğunu ifade ederek, tarihler konusunda bazı küçük değişiklikler olduğundan söz etti.

Hristodulidis BM’nin görüşmeyle ilgili tarihler konusunda açıklama yapacağını sözlerine ekledi.