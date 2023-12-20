Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkan Esen Ömürlü, Kıbrıs Türk halkının acılara, kayıplara ve sıkıntılara rağmen asla umutsuzluğa kapılmadığını, mücadelesini güçlü bir irade ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Ömürlü, “Bu mücadele, ada üzerinde hak sahibi olduğumuzu ve özgürlüğümüzü koruma azmimizi tüm dünyaya gösterdi” dedi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkan Esen Ömürlü, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, “Gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Kıbrıs bırakma hedefiyle, geçmişten aldığımız dersler ve Anavatan Türkiye'nin desteğiyle, adil ve kalıcı bir çözüme doğru ilerlemekteyiz” vurgusunda bulundu.

"Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyarak, barışçıl ve yapıcı bir yaklaşımla, uluslararası toplum içinde hak ettiğimiz yeri almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Ömürlü, mesajında “Biz emekli astsubaylar olarak, geçmişte verilen mücadeledeki rolümüzü hatırlıyor ve Kıbrıs Türk halkının barış, güven ve huzur içinde yaşaması için gösterilen çabaların daimi destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz” ifadelerine de yer verdi.

Şehitleri, milli mücadelenin öncüleri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve tüm dava arkadaşlarını rahmetle andıklarını kaydeden Ömürlü, “Onların liderliğinde, Kıbrıs Türk Halkı olarak verdiğimiz varoluş ve özgürlük mücadelesi, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyor” dedi.