Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Ömer Çelik, bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı. Polis, 12 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Surlariçi bölgesinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, avluda park halindeki motosikletin selesinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 4 adet canlı, 3 adet boş kovan ve 3 adet de çekirdekten oluşan G3 tüfek mermisi ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlıya ait evin önündeki araçta yapılan aramada ise 2 bin Euro, 800 ABD Doları ile 190 Sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının 13 Temmuz tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize, patlayıcı maddelerin balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 45 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.