Cumhuriyet Meclisi bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 14.00'te toplandı.

Genel Kurulun gündeminde Ombudsmanın (Yüksek Yönetim Denetçisi) 22 Milyon 727 Bin 500 TL, Mahkemelerin 522 Milyon 479 Bin 500 TL ve Sağlık Bakanlığı’nın 6 Milyar 930 Milyon 687 Bin TL’lik bütçeleri bulunuyor.

İlk olarak Ombudsman bütçesi görüşülmeye başlanarak, oyçokluğuyla onaylandı. Ardından Mahkemeler bütçesi oybirliğiyle kabul edildi ve Sağlık Bakanlığı bütçesine geçildi.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Ombudsmanın demokrasinin kurumsallaştığı yerlerde siyasi makamları da soruşturabildiğini, siyasilerin yolsuzluk kokan konularla ilgili rapor konusunda adım atmazsa asli görevinin yerine getiremeyeceğini belirtti.

Raporların yayınlanmamasını eleştiren Derya, eleştirilerinin amacının itibarsızlaştırma olmadığını kaydetti.

Kamuya mal olmuş meselelerde şikayet olmadan da adım atılabileceğini söyleyen Derya, Ombudsmanın görevinin bu olduğunu, dış temsilcilik olmadığını belirtti.

Derya, kadro artırılması gerektiğini ancak Ombudsmanın görevinin yolsuzluk, şaibe olan ve kamu menfaatini ilgilendiren konularda rapor hazırlayıp göndermek olduğunu ifade etti.

Personelin nitelikli olduğuna değinen Derya, Meclis’teki ombudsman komitesinin de çalıştırılması ve bağımsız kurumların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Derya’nın konuşmasının ardından yapılan oylamada Ombudsman bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Mahkemeler bütçesine geçildi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı mahkemeler bütçesi sırasında söz alarak, bütçenin yetersiz olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Solyalı, mahkemelerin yükünün her gün arttığını söyleyerek, suç kapsamında nitelik ve sayının çoğaldığını belirtti.

Ceza davalarının ele alınarak polisin insan haklarına saygı duyması ve mekanların da insan onuruna uygun olması gerektiğini dile getiren Solyalı, cinsel suçlarda yüzde 400 artış olduğunun açıklandığını bunların ele alınması gerektiğini kaydetti.

Solyalı, polisin kadın ve çocuk mağdurların sıkıntılarını ele alış biçimine yönelik eleştirilerde bulunarak, gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkemelerin çocuk psikoloğuna yönelik taleplerin karşılanmadığını söyleyen Solyalı, bu durum nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Mahkemelerin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak amacına yönelik Anayasa değişikliğinin onaylanmadığını dile getiren Solyalı yeni bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ülkenin nüfus yapısı konusunda da bilinmeyenler bulunduğunu söyleyen Solyalı, ceza mahkemeleri önünde yabancı öğrenci sayısının boyutuna değinerek, bu konuda sorumluluğu bulunanların önlem alması gerektiğini belirtti.

Solyalı, uyuşturucu madde kullanımının hep üst sırada olduğunu önleme politikalarının uygulanması gerektiğini, cinsel tecavüz gibi suçların, müstahdem tarafından sirkat suçunun, resmi belgeyi sahteleme suçlarının da ciddi şekilde arttığını tüm bunların değerlendirilerek tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

-Hasipoğlu

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yargının bağımsız ve etki altında kalmadan görevini yapmasını önemine işaret etti.

Ağır Ceza Mahkemelerinde görüşülen trafik suçu gibi çok sayıda suçta artış olduğunu söyleyen Hasipoğlu, trafikte kurallara uyulmadığını belirtti.

Hasipoğlu, adli yıl açılışındaki konuşmasında Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in hükümetin yaptığı katkıları da teslim ettiğini söyleyerek, örnekler verdi.

Yüksek Mahkemenin TDT’na üyeliğini gündeme getiren Hasipoğlu, bunun önemini vurguladı.

Hasipoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in 1987 yılından bu yana yargıçlık yaptığını, gelecek yıl emekli olacağını söyleyerek ona emeklilik hayatında başarılar diledi.

Hasipoğlu’nun konuşmasının ardından mahkemeler bütçesi oybirliğiyle kabul edilerek, Sağlık Bakanlığı bütçesine geçildi.