Girne’de kazaya sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da dün gerçekleşen kazada biri bebek, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Girne’de kazaya sebep olan alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Pınar Oğhan (K-30) yönetimindeki FK 949 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Çangar Motors önlerine yaklaştığında, o esnada önünde aynı istikamete doğru trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaş ilerleyen Daniel Ogochukwu Ezeamaka (E-41) yönetimindeki NL 738 plakalı salon aracın arka kısmına çaptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan NL 738 plakalı araç, o esnada önünde aynı istikamete doğru yavaş şekilde ilerleyen Sevgi Takimen (K-43) yönetimindeki NP 658 plakalı araca çarptı.. NP 658 plakalı araç ise savrularak o esnada önünde aynı şerit içerisinde yine yavaş ilerlemekte olan Aslı Gülpınar (K-41) yönetimindeki UD 973 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan FK 949 plakalı araç sürücüsü Pınar Oğhan ve araçta yolcu olarak bulunan Yağız Çolak (Ç-10 aylık), Nimet Çolak (Ç-7) ve Nimet Avcılar(K-63) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gülcan Çolak (K-30) ise müşahede altına alındı.

Öte yandan bugün saat 01:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Alsev Gökman (K-28) 147 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JU 774 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik ışıklarında tarafında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Mehmet Patak (E-52) yönetimindeki YD 288 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

JU 774 plakalı araç sürücüsü Alsev Gökman, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.