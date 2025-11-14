Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 43 Milyon 171 Bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

Ombudsman İlkan Varol, toplantıda söz alarak komiteyi bilgilendirdi. Ombudsman Yasa Tasarısı’nın nihai şeklini aldığını kaydeden Varol, tasarıda öngörülen düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

İlkan Varol, yurt dışı temaslarına da değinerek, 4 farklı Ombudsman birliğine üyelikleri bulunduğunu KKTC’deki insan hakları ihlallerine ilişkin konuları bu toplantılarda da dile getirdiğini söyledi. “KKTC olarak kendimizi yeterince ifade edemiyor, sıkıntılarımızı anlatamıyoruz” diyen İlkan Varol, kendisini yurtdışında dinleyen ombudsmanların duyduklarına şaşırdığını ifade etti.

Gece kulüpleriyle ilgili re’sen soruşturma başlattıklarını da kaydeden İlkan Varol, birçok bakanlığa bu konuda soru yönelttiklerini ancak çoğundan yanıt alamadıklarını söyledi. Varol, “Aldığımız yanıtlarla rapor hazırlamamız mümkün olmadı” dedi.

Ombudsman’a en fazla şikayetin vatandaşların kurumlardan 30 gün içinde yanıt alamamasıyla ilgili geldiğini belirten Varol, denetçilerin sürekli bunlarla meşgul olduğunu kaydetti. Varol, memurların hizmet içi eğitim alması gerektiğini belirterek, “Başvuruda ‘alındı’ belgesi verilmesi, 30 gün içinde vatandaşa cevap verilmesi gerek” şeklinde devam etti.

Konuşmasında basının mensuplarına da teşekkür eden İlkan Varol, Ombudsman raporlarına önem verildiğini belirtti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da komitede söz alarak, kurum ve dairelerin çalışmalarını rutine döndürecek bir mekanizmaya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından 43 Milyon 171 Bin TL’lik Ombudsman bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Komite daha sonra 184 milyon 653 bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesini ele almaya başladı.