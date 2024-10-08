Ombudsman Varol, yayımladığı raporda, vatandaşın iki şikayeti olduğuna işaret ederek, Belediye’yle yapılan yazışmalar ve Daire’nin yerinde incelemeleri sonucunda dönemin Alayköy Belediyesi tarafından her iki şikayete ilişkin işlem yapıldığının görüldüğünü kaydetti.

Nahide Yaşar’ın ilk şikayetinin komşusunun evinin etrafını çevirdiği alüminyum sacın çıkardığı ses olduğunu belirten Varol, Alayköy Belediyesi’nin kendilerine ilettiği yazıda, Belediye’nin girişiminin ardından kaldırılarak yerine beton duvar örüldüğünün bildirildiği, Daire’nin denetçi personelinin yaptığı incelemede de bunun doğrulandığını ifade etti.

Bir diğer şikayet konusu olan ticari amaçlı köftecilik işi yapan ve bu amaçla kullandığı seyyar soğutuculu aracın çıkardığı sese ilişkin ise, Varol, Belediye’nin şahsa işyeri çalıştırma izni verildiğine yönelik Belediye’den bilgi alındığını, vatandaşın izinsiz iş yapmadığını ifade etti.

“Mevcut bilgiler ışığında dönemin Alayköy Belediyesi’nin görevini yerine getirdiğini söylemek mümkündür.” diyen Ombudsman Varol, Nahide Yaşar’ın şikayetinin devam etmesi durumunda Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne yazılı olarak başvurmasının yerinde olacağı görüşünü paylaştı.