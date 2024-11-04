Hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşullarının, Baf ve Limasol’da hasara yol açtığı bildirildi.

Alithia gazetesi, en büyük problemlerin çiftliklerde ve trafik akışında yaşandığını kaydederken, kötü havanın en çok Limasol’a bağlı “Kurion Belediyesi” sınırları içindeki köyleri etkilediğini yazdı.

Habere göre Kurion Belediye Başkanı Pandelis Yeorgiu, fırtına nedeniyle bölgedeki birçok ağacın kökünden sökülerek yollara ve evlerin üzerine düştüğünü, çatılardaki kiremitlerin uçtuğunu, su depolarının yerinden söküldüğünü ve kendisi de araç kullandığı sırada, elektrik kablolarının koparak aracının önüne düşmesiyle fren yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Gazete, Limasol Kaymakam Vekili İlektra Panayotu’nun da, Limasol’a bağlı köylerde bulunan birçok çiftliğin olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gördüğünü; bunun yanı sıra kaymakamlığa, yola devrilen ağaçların kaldırılmasına yönelik birçok talepte bulunulduğunu açıkladığını yazdı.

Baf’ta ise yoğun yağıştan dolayı elektrik kesintileri yaşandığını kaydeden gazete, belediye ekiplerinin yaşanan olumsuzluklara hemen yanıt verdiğini, ancak çok büyük problemler yaşanmadığını belirtti.

Haberde, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle maddi kayba uğrayan kişilere yardım edileceği ifade edildi.

Gazete, bir diğer haberinde de Limasol ile Baf’ta itfaiyenin 54 yardım çağrısı aldığını; yoğun yağış nedeniyle hasar gören Baf Genel Hastanesi Talasemi Merkezi’nin de yeniden hizmet vermeye başladığını yazdı.