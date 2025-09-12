Polis, bugün İskele - Ercan Anayolu'nun Gönendere köyü yakınlarında meydana gelen kazaya karışan JG 463 plakalı araç sürücüsünün Glody Malekera Bachibone (E-24) olduğu ve kaza sonucu ölen şahısların isimlerinin JG 463 plakalı araç sürücüsü Glody Malekera Bachibone (E-24) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lydia Cırımwanı Binja (K-21) isimli şahıslar olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, kaza ile ilgili paylaşılan ilk bilgide öldüğü ve JG 463 plakalı araç sürücüsü olduğu belirtilen Mwamba Salem Kitoka ile yine aynı araçta yolcu olup öldüğü belirtilen Safi Divene Mavuba'nın isimlerinin sehven yayınlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kazada JD 463 plakalı araçta yolcu olan ve ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan şu an Cerrahi Servisinde müşahade altında bulunan şahsın isminin Euphrosıne Zahabu Kitenge (K-22), yine JG 463 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde şu an Yoğun Bakımda tedavisi devam eden şahsın isminin Plamedı Bısoka Bachunge (K-22) isimli şahıs olduğu, acil serviste müşahede altında bulunan erkek şahsın isminin ise Maroyı Christ Vie Bisoka (E-21) olduğu belirtildi.

Kazada yaralanan SC 470 plakalı araç sürücüsü Merve Avcı Acil Serviste, aynı araçta yolcu olarak bulunan çocukların ise Çocuk Cerrahi Servisinde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.