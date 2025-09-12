T.C Büyükelçiliği Kalkınma Ekonomi İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Erol Öz ve sektörel uzmanları bugün Güzelyurt’ta destekledikleri projeleri yerinde inceledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz projeleri ekibiyle birlikte tek tek ziyaret ederek, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan bilgi aldı.

KEİ Ofisi yetkilileri, asfalt kaplama ihalesi kapsamında yeni asfalt dökümü için hazırlıkları tamamlanan ve en geç bir hafta içinde bitmesi beklenen Güzelyurt Belediyesi Zümrütköy Yol Yapım Projesi ve Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi Yapım Projesi ile ilgili bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, destek verdikleri Güzelyurt Türk Maarif Kolejine yapılan yeni derslikler ve Bostancı Fikri Karayel İlkokulu yenileme çalışmalarını da yerinde inceleyen KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz, ihalesi yapım aşamasında olan, 75 milyon TL kaynak ayrılan, Şahinler kırsal kesim arsalarının altyapı ve asfalt çalışmalarının son durumuyla ilgili bilgi de aldı.