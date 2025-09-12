Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 15 Eylül Pazartesi günü Lefkoşa’da elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kofalı Sokak ve Gönyeli Futbol Sahası arasında özel bir projeye ait 51 adet konuta akım temini projesi kapsamında pazartesi günü, saat 09.00-12.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilmeyecek.

Çalışmalar kapsamında Kofalı Sokak ve Gönyeli Futbol Sahası arasında kalan bölge ve civarının etkileneceği belirtilen açıklamada, vatandaşların gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu.