Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel eğitime gereksinim duyan çocukların aileleri tarafından kurulan “Biz de Varız Derneği” Başkanı Kevser Bakkal Hacıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, engelli çocukların ve ailelerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Engelli Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Cumhurbaşkanı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip yer aldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, özel gereksinimli çocuklara, gençlere ve ailelere her zaman önem ve değer verdiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı olarak imkanlar dahilinde engelli bireylerin yaşamdaki hak ettiği yeri alabilmesi için destekte bulunduklarını ve yanlarında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığında Engelliler Komitesi kurulduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar öncülüğünde 1’inci Engelli Hakları Çalıştayı yapıldığını, özel gereksinimli çocukların aileleri için “Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı’nın hazırlandığını ve uzmanların katılımıyla aileler için söyleşiler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sanatta eşitlik sağlanması için özel gereksinimli çocuklardan oluşan Fidan Çocuk Korosu’nu da hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Engelli bireylerin hakları konusunda Cumhurbaşkanlığı Engelli Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit önderliğinde yapılan çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, halk arasında hassasiyet ve farkındalık oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, engelli bireylerin mahkemede yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için eşi Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan kamu spotunun ardından Girne ve Lefkoşa Kaza Mahkemeleri’nde asansörlerin kullanıma geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca “Seni Seviyorum, Sesin Oluyorum” sloganıyla Sürdürülebilir Eğitimde Sosyal ve Toplumsal Farkındalığa Destek Projesi yapıldığını kaydetti.

-Hacıoğlu

Biz de Varız Derneği Başkanı Kevser Bakkal Hacıoğlu kabulde yaptığı konuşmada engelli bireyler ve aileleri için yaptıkları çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Cumhurbaşkanlığı Engelli Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’e teşekkür etti.